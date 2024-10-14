Barış Alper'e 'mecburi' ara
Geçen sezon 70 resmi maça çıkan; yazın da dinlenme fırsatı bulamadan maçlara başlayan Barış Alper Yılmaz'a 'mecburi' ara geldi. Milli Takım'da sakatlanan futbolcuya perşembeye kadar izin verildi
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A Milli Takımımız, 11 Kasım Cuma günü Karadağ’ı konuk ederken Barış Alper Yılmaz da müsabakada sakatlık geçirdi.
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Geçen sezon Milli Takım ve Galatasaray’a toplamda 70 maça çıkan genç futbolcu dinlenme fırsatı bulamadan sarı-kırmızılılarla yeni sezona başlamıştı.
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Özellikle son haftalarda yorgun olduğu gözlerden kaçmayan Barış Alper’in Milli Takım’da sakatlanması da Galatasaray’ı önlemler almaya itti.
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Sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Barış Alper’e dört gün izin verildi. Milli futbolcu perşembe gününe kadar dinlendirilecek; perşembe günü durumuna bakılacak.
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Oynamasına engel bir durum yok ise antrenmanlara başlayacak.