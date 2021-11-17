Barbaros'la 'One Night in Paris'

Ülkemizin başarılı seslerinden Barbaros, Zorlu PSM’nin yeni kulübü Touché’de her Cumartesi müzikseverleri dünya müziğinin en keyifli şarkılarıyla müzik dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. 20 Kasım Cumartesi başlayacak. Mart sonuna kadar farklı konseptler sunacak olan Barbaros, “One Night Paris” konsepti ile en özel Fransızca şarkılardan oluşan repertuvarını sunarken, “All Time Classics” ile müzik tarihinin en sevilen şarkılarını, “Divas & Divos” ile dünyanın en ikonik sanatçılarının eserlerini, “Italian Nights” ile İtalyanca unutulmaz şarkıları seslendirirken, “Voyage en Méditerranée” ile dinleyenlere Akdeniz’de bir müzik turu yaptıracak.
Barbaros, One Night in Paris’te en sevilen Fransızca ve Türkçe şarkıları caz dokunuşlarıyla seslendirirken chansonlar, Fransızca’dan Türkçe’ye çevrilmiş eserler ve günümüzün en sevilen şarkılarını özel versiyonlarıyla dinleyicinin beğenisine sunacak. All Time Classics’te tüm zamanların en sevilen şarkılarından sunduğu seçki ile dinleyenlere dünya müziğinin kapılarını aralarken, Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca şarkıların da yer aldığı farklı dillerdeki geniş repertuvarı ile müzik tarihinin en sevilen eserlerini seslendirecek.
Barbaros, Divas & Divos ile Türk ve Dünya Müziğinde en sevilen ikonik isimlerin unutulmaz şarkılarını Türkçe ve yabancı dillerde seslendirirken dinleyenleri kimi zaman müzikallere, kimi zaman da müzik tarihine damga vurmuş bu dev isimlerin hayatlarında bir yolculuğa çıkartacak. Italian Nights’ta en sevilen İtalyanca ve Türkçe şarkılarla dinleyiciye Bir İtalyan Gecesi yaşatacak Barbaros, İtalyanca’dan Türkçe’ye çevrilmiş eserler ve günümüz şarkılarını özel versiyonlarıyla seyircinin beğenisine sunacak.
Akdeniz coğrafyasının sıcaklığını seçtiği şarkılarla dinleyici ile paylaşacağı Voyage en Méditerranée konseptinde ise Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca’ya ek olarak Portekizce şarkılar da seslendirecek Barbaros, dinleyenleri Akdenizde bir yolculuğa çıkartacak.
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