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        Haberler Gündem Baraj doluluk oranlarında son durum, yükselişte! İSKİ verileriyle 21 Nisan 2024 İstanbul'da yağışın ardından barajlarda son durum ne?

        Baraj doluluk oranlarında son durum, yükselişte! İstanbul'da yağışın ardından barajlarda son durum ne?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, 16 milyonluk büyük şehir için dikkatle takip edilen önemli konulardan biridir. Son aylarda yaşanan kuraklığın ardından, İstanbul barajlarının su seviyelerindeki artış devam etmekte. İşte, son yağışların ardından 21 Nisan 2024 İstanbul barajlarının doluluk oranlarına ilişkin güncel İSKİ verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:53
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki su seviyelerini her gün kamuoyu ile paylaşıyor. Yakın geçmişte ciddi düşüşler yaşayarak tehlike sinyalleri veren İstanbul barajlarının doluluk oranları artış gösteriyor. İşte, 21 Nisan Pazar günü itibarıyla İSKİ'nin yayınladığı verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları...

        • 2

          21 NİSAN PAZAR BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ her gün barajların güncel doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ'nin bugün yayınladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 82.58 seviyelerine ulaşmış durumda.

          Geçen sene bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 46,05 seviyesindeydi.

        • 3

          İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

          Alibey: 67,56

          Büyükçekmece: 77,16

          Darlık: 85,28

          Elmalı: 89,62

          Istrancalar: 87,29

        • 4

          Kazandere: 73,59

          Pabuçdere: 72,03

          Sazlıdere: 61,18

          Terkos: 90,53

          Ömerli: 92,4

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