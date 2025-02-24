Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ İstanbul 24 Şubat baraj doluluk oranı belli oldu
Türkiye'deki barajların doluluk oranları son kar yağışı ve yağmurlarla birlikte merak ediliyor. Ülke genelinde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranı üzerinde de etkisini devam ettiriyor. Buna göre İstanbul'da Terkos, Alibey, Ömerli baraj doluluk oranları yüzdesini en yüksek seviyeye taşıdı. Peki, baraj doluluk oranları İstanbul son durum nedir, yüzde kaç arttı?
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İSKİ 24 Şubat 2025 barajların doluluk oranı son dakika verileri her gün güncelleniyor. Kent genelinde son günlerdeki yağışların etkisi ni artırması barajlarda etkili oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir, yüzde kaç oldu?
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?
Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 71,79’a ulaştı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Alibey Barajı yüzde 60,33
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Büyükçekmece Barajı yüzde 68,49
Darlık Barajı yüzde 67,73
Elmalı Barajı yüzde 90,54
Istrancalar Barajı yüzde 95,04
Kazandere Barajı yüzde 79,69
Pabuçdere Barajı yüzde 78,31
Sazlıdere Barajı yüzde 53,91
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Terkos Barajı yüzde 74,07
Ömerli Barajı yüzde 77,31