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        Haberler Gündem DOLULUK GERİLİYOR | İSKİ 7 Ekim güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı!

        İSKİ'den üzen haber! Barajlarda doluluk geriliyor!

        Yurt genelinde süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. Geçen hafta 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, 5 günde mega kentin aldığı yağışın ardından 1 puan yükselerek yüzde 23.50'ye ulaştı. Yağışın durmasının ardından bu sabah yapılan ölçümde doluluk oranının yüzde 23.22'ye gerildiği belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:32
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        İSKİ'den üzen haber! Barajlarda doluluk geriliyor!
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        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

        28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.4'TÜ

        Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        BİR NEBZE YÜKSELDİ

        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 5 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi. 23.50'ye kadar çıkan doluluk oranı son iki günde yaşanan gerileme ile yüzde 23.22'ye düştü.

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        TASARRUFLU KULLANIM ÇAĞRISI

        Yetkililer İstanbulluları su kullanımı konusunda tasarruflu olmaya çağırdı.

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