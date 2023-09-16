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        Haberler Gündem Çevre baraj doluluk | İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı! baraj doluluk oranı

        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!

        Yurt genelinde etkili olan kuraklık, mega kentteki barajların doluluk oranını da ciddi biçimde düşürdü. Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranının yüzde 26'ya düştüğü öğrenildi. Yetkililer, su tüketimi konusunda vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:59
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        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
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        İstanbul, eylül yağmurlarını alamadı. Meteorolojik verilere göre eylül ayı boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken kuraklık kente su sağlayan barajları da kurama noktasına getirdi.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 26'YA DÜŞTÜ

        Bu sabah itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 26 olarak ölçüldü.

        SU TASARRUFUNA DİKKAT

        Yetkililer, su tüketimi konusunda vatandaşları duyarlı olmaları için uyardı.

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        #baraj doluluk
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