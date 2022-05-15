Banu İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Banu isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BANU İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Banu ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Banu isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Banu isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

BANU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Banu ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Yüksek, iri, ulu, yüce Kadın hatun, hanım. Kraliçe, prenses. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi.

BANU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Banu ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Banu ismini koymak caizdir.

BANU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Banu ismini kullanan 19.349 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Banu ismini kullanan 5.981 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Banu ismini kullanan 2.100 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Banu ismini kullanan 1.701 kişi bulunmaktadır.

BANU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Banu ismine sahip insanlar tutkulu, merhametli, sezgisel, romantik ve çekici kişiliklere sahip olma eğilimindedir. Hümanist bir bakış açısına sahiptirler ve geniş görüşlü, cömerttirler. Çok sevecen ve verdikleri için dayatılabilirler. Romantiktirler ve kolayca aşık olurlar, ancak kolayca incinebilirler ve bazen çabuk sinirlenirler.