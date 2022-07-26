Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e konuştu. Göçmez, Philippe Keny için Beşiktaş'la anlaşmaya vardıklarını belirterek şunları söyledi:

"BİZ BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK, SIRA KENY'DE"

"Keny ile alakalı biz Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardık. Bitirdik işi ama tabii resmiyete dökmek için Keny ile de anlaşmaları lazım. Keny ile de görüşmeleri bu akşam bitirecekler gibi gözüküyor. Problem görünmüyor. Keny tarafına biz karışmıyoruz. Bandırmaspor olarak biz kendisine Beşiktaş'la görüşme izni verdik. Çünkü prensipte anlaştık Beşiktaş'la."

"İLK 8 HAFTA GOL ATMADI AMA SONRASINDA..."

"Beşiktaş'ta eğer sağdan soldan gelen seslere kulağını tıkayıp teknik heyet de ısrarcı olursa Keny sezonun en iyi transferi olur. Bizde 8 hafta gol atmadı. Hoca ve biz arkasına durduk, sonrasında 20 gole katkı sağladı."

"KENY'NİN YERİNE SANTRFOR ALACAĞIZ"

"Futbol, takım oyunu. Keny'yi de Keny yapan takım arkadaşları. Keny gittiği zaman tabii ki güç kaybedeceğiz. Ama bu tabii sadece Keny değil, içerideki aileyi birleştiren parçalardan hangisi gitse de olur. Ama santrfor alacağız. Almamız lazım. Gelen oyuncu nasıl bir performans ortaya koyar. Onu zaman gösterecek. Ama hedefimiz belli bizim. En keyifli, en güzel futbolu oynamak."