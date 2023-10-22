Baltayla saldırdı, polis biber gazıyla müdahale etti
Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran kişi, elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. Şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Bursa'da A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı.
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Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki balta ile yolda yürüyen A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı.
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A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
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Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
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Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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İncelemede 3 aracın zarar gördüğü belirlendi.
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A.G.'nin balta ile araçlara vurduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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