Balsu Gıda talep toplama tarihleri açıklandı! Balsu Gıda kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Balsu Gıda, yüzde 25 halka açıklık ile borsaya açılmaya hazırlanıyor. 278 milyon lot dağıtacak firma, halka arz fonunun yüzde 40'ını devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla kullanacak. Peki, ne zaman talep toplayacak? İşte, Balsu Gıda talep toplama tarihleri...
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Balsu Gıda halka arz oluyor. 278 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 4.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Ek olarak, firmanın halka arzı katılım endeksine uygun değil ayrıca T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. Peki, Balsu Gıda ne zaman talep toplamaya başlayacak? İşte, detaylar...
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BALSU GIDA HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17,57 TL olarak belirlendi.
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BALSU GIDA LOT MİKTARI
Firma 278 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı ise şöyle;
150 Bin katılım ~ 1112 Lot (19537 TL)
250 Bin katılım ~ 667 Lot (11719 TL)
350 Bin katılım ~ 476 Lot (8363 TL)
500 Bin katılım ~ 333 Lot (5850 TL)
700 Bin katılım ~ 238 Lot (4181 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 151 Lot (2653 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 104 Lot (1827 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 75 Lot (1317 TL)
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BALSU GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 12-13-14 Şubat tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplamaya başlayacak.
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BALSU GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın borsaya açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.
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BALSU GIDA HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 40 Devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak
Yüzde 30 İşletme sermayesi
Yüüzde 30 Banka kredilerinin ödenmesi
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BALSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.