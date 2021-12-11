Balıkesirspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Ali Can Alp

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri (Dk. 88 Muhammed Ali Doğan), Anıl Taşdemir (Dk. 88 Bilali), Kore, Otoo (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Batuhan İşçiler, Birol Parlak (Dk. 68 Sedat Dursun), İbrahim Halil Çolak, Kethewoama (Dk. 68 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Mustafa Eser, Camara, Serkan Göksu, Bammou (Dk. 80 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Kehinde), Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 46 Faruk Can Genç)

Goller: Dk. 40 Oğuz Gürbulak, Dk. 62 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 55 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 58 Batuhan İşçiler, maç bittikten sonra Sedat Dursun (Balıkesirspor), Dk. 90+4 Faruk Can Genç (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi. Bu arada maç sonunda Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, kırmızı kart gördü.