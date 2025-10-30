Habertürk
        Balıkesir Edremit - İstanbul kaç kilometre? Balıkesir Edremit - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Balıkesir Edremit - İstanbul kaç kilometre? Balıkesir Edremit - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul'un yoğun temposundan ve beton griliğinden sıyrılıp, Kaz Dağları'nın eteklerinde, zeytin ağaçlarının gölgesinde iyot ve oksijen dolu bir nefes almak... Bir zamanlar uzun ve yorucu bir yolculuk olan Edremit Körfezi'ne ulaşım, devasa köprüler, modern otoyollar ve direkt uçuşlar sayesinde artık bir hafta sonu kaçamağı kadar yakın. Peki, megakent ile Ege'nin bu huzur dolu köşesi arasındaki mesafe, günümüzün yeni güzergahlarıyla ne kadar kısaldı ve bu keyifli yolculuk şimdi ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 17:11 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:11
        Balıkesir Edremit - İstanbul kaç km?
        İstanbul'dan Balıkesir'in Edremit Körfezi'ne uzanan yol, Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği en büyük mühendislik projelerinin, bir tatil rotasını nasıl yeniden şekillendirdiğinin en somut kanıtıdır. Eskiden feribot sıralarında beklenen veya virajlı yollarda saatler harcanan bu güzergah, bugün Osmangazi Köprüsü'nün konforu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun hızı veya 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sunduğu tarihi alternatif ile bambaşka bir deneyime dönüştü. Artık soru sadece "nasıl gidilir" değil, "hangi deneyimi yaşamak istersiniz" haline geldi.

        BALIKESİR EDREMİT - İSTANBUL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Balıkesir'in Edremit ilçesi ile İstanbul arasındaki mesafe, seçilen karayolu güzergahına göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Modern mühendislik harikaları olan köprüler ve otoyollar, farklı rota seçenekleri sunmaktadır.

        • Osmangazi Köprüsü ve Otoyol Rotası (En Hızlı Karayolu): Bu güzergah, İstanbul'dan başlayarak Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanır. Bu rota üzerinden Balıkesir Edremit - İstanbul kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 390 kilometredir.
        • 1915 Çanakkale Köprüsü Rotası (Manzaralı ve Tarihi Rota): Bu güzergah, Trakya üzerinden ilerleyerek Çanakkale Boğazı'nı köprüyle geçer. Bu rota üzerinden mesafe yaklaşık 460 kilometredir.

        Görüldüğü gibi, Balıkesir Edremit - İstanbul kaç km sorusunun yanıtı, seçtiğiniz köprüye ve güzergaha göre 70 km kadar farklılık gösterebilmektedir.

        BALIKESİR EDREMİT - İSTANBUL ARASI MESAFE NE KADAR?

        Balıkesir Edremit - İstanbul arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, üç ana karayolu güzergahının detaylarını incelemek gerekir:

        • Güzergah 1: Osmangazi Köprüsü ve O-5 Otoyolu (En Hızlı ve En Popüler Rota): Bu rota, İstanbul'dan yola çıkarak Osmangazi Köprüsü üzerinden Yalova'ya, oradan da O-5 İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanarak devam eder. Bursa geçildikten sonra, Balıkesir'e yaklaşırken otoyoldan çıkılır ve D230 karayolu üzerinden Edremit'e ulaşılır. Bu güzergah, yolun tamamına yakınının otoyol olması nedeniyle en hızlı ve en konforlu sürüş deneyimini sunar.
        • Güzergah 2: 1915 Çanakkale Köprüsü (Tarihi ve Manzaralı Rota): Bu rota, İstanbul'un Avrupa yakasından başlayarak Tekirdağ ve Gelibolu yönünde ilerler. Gelibolu'dan 1915 Çanakkale Köprüsü kullanılarak Asya yakasındaki Lapseki'ye geçilir. Buradan güneye doğru, Çanakkale, Ezine ve Ayvacık üzerinden, Troya Antik Kenti gibi tarihi yerlerin yanından geçerek Edremit'e varılır. Bu rota, özellikle yolculuğu bir geziye dönüştürmek ve tarihle iç içe seyahat etmek isteyenler için eşsiz bir alternatiftir.
        • Güzergah 3: Feribot (Klasik Rota): Otoyollar ve köprüler öncesinde en yaygın kullanılan bu yöntemde, İstanbul Yenikapı'dan kalkan hızlı feribotlarla (İDO) Bandırma'ya geçilir. Yaklaşık 2.5 saat süren deniz yolculuğunun ardından Bandırma'dan karayoluyla yaklaşık 1.5 saatlik bir sürüşle Edremit'e ulaşılır. Bu seçenek, özellikle direksiyon başında daha az zaman geçirmek isteyenler için hala popülerdir.

        BALIKESİR EDREMİT - İSTANBUL NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Balıkesir Edremit - İstanbul ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, seçilen güzergaha ve ulaşım aracına göre büyük farklılıklar gösterir:

        • Özel Araçla (Osmangazi Köprüsü Rotası): Yaklaşık 390 kilometrelik bu en hızlı rota, trafik durumuna ve mola sürelerine bağlı olarak ortalama 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasında tamamlanabilir.
        • Özel Araçla (1915 Çanakkale Köprüsü Rotası): Yaklaşık 460 kilometrelik bu rota, daha uzun olmasına rağmen akıcı bir yola sahiptir ve ortalama 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında sürer.
        • Özel Araçla (Feribot Rotası): Feribot yolculuğu (2.5 saat) ve karayolu sürüşü (1.5 saat) toplamda 4 saat sürer. Ancak buna feribot bekleme ve araca inip binme süreleri (yaklaşık 1 saat) de eklendiğinde toplam seyahat süresi 5 saati bulabilmektedir.
        • Otobüsle: İstanbul'un ana otogarlarından Edremit'e düzenli olarak seferler bulunmaktadır. Otobüs firmaları genellikle en hızlı güzergah olan Osmangazi Köprüsü ve otoyolu kullanır. Otobüs yolculuğu, mola süreleriyle birlikte ortalama 5 ila 6 saat arasında sürmektedir.
        • Uçakla (En Hızlı Alternatif): Edremit'te, bölgeye hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO) bulunmaktadır. İstanbul'daki her iki havalimanından da (IST ve SAW) Edremit'e, özellikle yaz sezonunda, düzenli direkt uçuşlar yapılır. Uçuş süresi yaklaşık 50-60 dakikadır. Havalimanına ulaşım, güvenlik ve bekleme süreleri de dahil edildiğinde, toplam kapıdan kapıya yolculuk süresi ortalama 3 ila 3.5 saati bulur. Bu da uçağı, özellikle zamanı kısıtlı olanlar için en hızlı seçenek haline getirir.

        İstanbul ile Edremit Körfezi arasındaki mesafe, modern Türkiye'nin ulaşım altyapısındaki devrim sayesinde önemli ölçüde kısalmıştır.

