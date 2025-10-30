Balıkesir - Burdur kaç kilometre? Balıkesir - Burdur arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Ege'nin Marmara'ya açılan kapısı Balıkesir'den, Göller Yöresi'nin ve antik Pisidia'nın kalbi Burdur'a... Bu rota, Türkiye'nin en popüler sahil yollarının aksine, Batı Anadolu'nun üretken ve sakin iç kesimlerinden geçen, zeytinliklerden üzüm bağlarına, oradan da anason ve gül tarlalarına uzanan, farklı bir keşif deneyimi sunar. Bir yanda iki denize de kıyısı olan bir şehrin dinamizmi, diğer yanda ise Salda Gölü'nün dinginliği ve Sagalassos'un görkemli tarihi... Peki, bu iki önemli iç bölge şehrini birbirine bağlayan mesafe ne kadar ve bu keyifli yolculuk ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...
BALIKESİR - BURDUR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Balıkesir ile Burdur arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Denizli güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Balıkesir şehir merkezinden Burdur şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 355 kilometredir.
Bu orta uzunluktaki mesafe, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerini kat eden, genellikle konforlu ve manzaralı bir yolculuğu ifade eder. Dolayısıyla, Balıkesir - Burdur kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir gün içinde rahatlıkla tamamlanabilecek, hatta yol üzerinde keyifli molalar vermeye imkan tanıyacak bir seyahat planına olanak tanır. Planlama yaparken Balıkesir - Burdur kaç km sorusunu 350-360 km bandında düşünerek hazırlık yapabilirsiniz.
BALIKESİR - BURDUR ARASI MESAFE NE KADAR?
Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Balıkesir - Burdur arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan standart ve en verimli güzergahın detaylarını da içerir. Rota, büyük ölçüde Ege'nin en önemli tarım ve sanayi merkezlerini birbirine bağlayan devlet yolları üzerinden ilerler.
Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:
Yolun tamamına yakını yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluştuğu için sürüş konforu yüksektir.
BALIKESİR - BURDUR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Balıkesir - Burdur ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, seçilen ulaşım aracına göre farklılık gösterir:
Balıkesir-Burdur güzergahı, yolcularına Ege'nin tarımsal zenginliğini de sergiler. Akhisar'dan geçerken zeytinlikler, Salihli ve Alaşehir'den geçerken ise Sultaniye üzüm bağları yol boyunca size eşlik eder. Denizli'ye yaklaştıkça pamuk tarlaları, Burdur'a doğru ilerlerken ise anason ve gül bahçeleri (Isparta'ya yakınlığı nedeniyle) manzarayı zenginleştirir.
Balıkesir ile Burdur arasındaki yaklaşık 355 kilometrelik mesafe, karayoluyla yaklaşık 4.5 - 5 saatte konforlu bir şekilde kat edilebilen, keyifli bir güzergahtır. Bu yolculuk, sizi Ege'nin Marmara'ya komşu olan üretim merkezinden, Göller Yöresi'nin sakin ve tarih dolu kalbine taşıyarak, Batı Anadolu'nun sahil şeridinin ötesindeki zengin ve çeşitli dünyasını keşfetme fırsatı sunar.