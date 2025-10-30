Balıkesir - Burdur kaç kilometre? Balıkesir - Burdur arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Balıkesir - Burdur kaç kilometre? Balıkesir - Burdur arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Balıkesir'den Burdur'a uzanan güzergah, Ege'nin en bereketli ovalarından bazılarını, Gediz ve Menderes havzalarının zenginliğini kat ederek ilerler. Bu seyahat, zeytin ağaçlarından üzüm bağlarına, oradan da gül bahçelerine ve haşhaş tarlalarına doğru değişen bir tarım coğrafyası dersi gibidir. Bir yanda Balıkesir'in sanayi ve tarım dinamizmi, diğer yanda ise Burdur'un Salda ve Burdur gölleriyle şekillenen dingin coğrafyası ve Sagalassos gibi görkemli bir antik mirası bulunur. Detaylar ve fazlası için yazmızı okuyun…

BALIKESİR - BURDUR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM advertisement1

Balıkesir ile Burdur arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Denizli güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Balıkesir şehir merkezinden Burdur şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 355 kilometredir.

REKLAM

Bu orta uzunluktaki mesafe, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerini kat eden, genellikle konforlu ve manzaralı bir yolculuğu ifade eder. Dolayısıyla, Balıkesir - Burdur kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir gün içinde rahatlıkla tamamlanabilecek, hatta yol üzerinde keyifli molalar vermeye imkan tanıyacak bir seyahat planına olanak tanır. Planlama yaparken Balıkesir - Burdur kaç km sorusunu 350-360 km bandında düşünerek hazırlık yapabilirsiniz.

BALIKESİR - BURDUR ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Balıkesir - Burdur arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan standart ve en verimli güzergahın detaylarını da içerir. Rota, büyük ölçüde Ege'nin en önemli tarım ve sanayi merkezlerini birbirine bağlayan devlet yolları üzerinden ilerler. Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir: Balıkesir'den Denizli'ye: Balıkesir'den güneye doğru D565 karayolu ile Akhisar'a, oradan E881 (İzmir-Ankara Yolu) üzerinden Salihli ve Alaşehir'i geçerek Denizli'ye ulaşılır. Bu etap, yolculuğun en uzun kısmıdır ve Gediz Ovası'nın bereketli topraklarından geçer.

Balıkesir'den güneye doğru D565 karayolu ile Akhisar'a, oradan E881 (İzmir-Ankara Yolu) üzerinden Salihli ve Alaşehir'i geçerek Denizli'ye ulaşılır. Bu etap, yolculuğun en uzun kısmıdır ve Gediz Ovası'nın bereketli topraklarından geçer. Denizli'den Burdur'a: Denizli'den doğuya doğru, E87 ve D320 karayolları takip edilir. Serinhisar ve Yeşilova gibi ilçelerin yakınından geçilerek, yaklaşık 1.5 - 2 saatlik bir sürüşün ardından Burdur şehir merkezine varılır. Yolun tamamına yakını yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluştuğu için sürüş konforu yüksektir. REKLAM BALIKESİR - BURDUR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Balıkesir - Burdur ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, seçilen ulaşım aracına göre farklılık gösterir: Özel Araçla: Yaklaşık 355 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek kısa molalarla birlikte, özel araçla ortalama 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında tamamlanabilmektedir.

Yaklaşık 355 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek kısa molalarla birlikte, özel araçla ortalama arasında tamamlanabilmektedir. Otobüsle: Balıkesir Otogarı ile Burdur Otogarı arasında direkt veya aktarmalı otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 5 ila 6 saat arasında sürmektedir.

Balıkesir Otogarı ile Burdur Otogarı arasında direkt veya aktarmalı otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama arasında sürmektedir. Trenle (İzmir Aktarmalı Nostaljik Rota): Bu güzergah için doğrudan bir tren hattı yoktur, ancak trenle seyahat etmeyi sevenler için aktarmalı bir alternatif mevcuttur. Balıkesir'den trene binilerek İzmir'e (Basmane Garı) ulaşılır (yaklaşık 3-3.5 saat). İzmir'den ise "Göller Ekspresi" adı verilen ve Isparta'ya giden trene binilerek Burdur'a (daha doğrusu Gümüşgün istasyonuna ve oradan kısa bir aktarma ile merkeze) ulaşılabilir (yaklaşık 5-6 saat). Aktarma ve bekleme süreleri de eklendiğinde bu yolculuk neredeyse tam bir gün sürer ve hızdan çok deneyime odaklanan bir seçenektir.

Bu güzergah için doğrudan bir tren hattı yoktur, ancak trenle seyahat etmeyi sevenler için aktarmalı bir alternatif mevcuttur. Balıkesir'den trene binilerek İzmir'e (Basmane Garı) ulaşılır (yaklaşık 3-3.5 saat). İzmir'den ise "Göller Ekspresi" adı verilen ve Isparta'ya giden trene binilerek Burdur'a (daha doğrusu Gümüşgün istasyonuna ve oradan kısa bir aktarma ile merkeze) ulaşılabilir (yaklaşık 5-6 saat). Aktarma ve bekleme süreleri de eklendiğinde bu yolculuk neredeyse tam bir gün sürer ve hızdan çok deneyime odaklanan bir seçenektir. Uçakla (Pratik Değil): Balıkesir'e en yakın havalimanı Edremit'teki Koca Seyit (EDO), Burdur'a en yakın havalimanı ise Isparta'daki Süleyman Demirel'dir (ISE). İki havalimanı arasında direkt bir uçuş hattı bulunmamaktadır. İstanbul aktarmalı bir uçuş yapmak ise karayolundan çok daha uzun süreceği ve maliyetli olacağı için bu güzergah için mantıklı bir seçenek değildir. Balıkesir-Burdur güzergahı, yolcularına Ege'nin tarımsal zenginliğini de sergiler. Akhisar'dan geçerken zeytinlikler, Salihli ve Alaşehir'den geçerken ise Sultaniye üzüm bağları yol boyunca size eşlik eder. Denizli'ye yaklaştıkça pamuk tarlaları, Burdur'a doğru ilerlerken ise anason ve gül bahçeleri (Isparta'ya yakınlığı nedeniyle) manzarayı zenginleştirir. Balıkesir ile Burdur arasındaki yaklaşık 355 kilometrelik mesafe, karayoluyla yaklaşık 4.5 - 5 saatte konforlu bir şekilde kat edilebilen, keyifli bir güzergahtır. Bu yolculuk, sizi Ege'nin Marmara'ya komşu olan üretim merkezinden, Göller Yöresi'nin sakin ve tarih dolu kalbine taşıyarak, Batı Anadolu'nun sahil şeridinin ötesindeki zengin ve çeşitli dünyasını keşfetme fırsatı sunar.