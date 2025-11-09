Habertürk
    Takipde Kalın!
        Bakanlık'tan 2 bin TL'lik ısıtıcı iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        Bakanlık'tan 2 bin TL'lik ısıtıcı iddialarına yanıt

        Ticaret Bakanlığı'nın 'Iğdır'da, bir mekandaki masalarda ısıtma sisteminin bulunduğu ve bunun açılması için 2 bin TL talep edildiği' iddiasıyla ilgili paylaştığı açıklamada, "Söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 18:48 Güncelleme: 09.11.2025 - 18:48
        Bakanlık'tan 2 bin TL'lik ısıtıcı iddialarına yanıt
        Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Iğdır'da bir mekandaki masalarda ısıtma sisteminin bulunduğu ve bunun açılması için 2 bin TL talep edildiği iddialarına açıklama paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama, "İddia üzerine, Ticaret Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan yerinde denetimde, söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

        'SÖZLÜ BEYANLAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL'

        Açıklamada ayrıca, ticari işlemlere ilişkin her türlü iddiada; fiş, fatura veya ödeme belgesi ibrazının esas olduğu hatırlatılarak, "Sözlü beyanlar veya belgesiz paylaşımlar tek başına yeterli değildir. Bir iddianın doğru ya da yanlış olduğunun tespiti ancak kayıtlı, belgeye dayalı bilgilerle mümkündür. Sosyal medya kullanan vatandaşlarımızdan önemli istirhamımız; paylaşımlarını mutlaka yazılı yahut kayıtlı bir içeriğe dayandırmalarıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ağızdan yahut klavyemizden çıkan bir tek yanlış kelime, kişileri ve kurumları haksız yere zan altında bırakabilir. Ticaret Bakanlığı olarak, hem tüketicinin korunmasını hem de adil ve dürüst biçimde hizmet veren işletmelerin haklarının gözetilmesini esas alıyor; vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
