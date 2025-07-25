Bakan Yumaklı: 73 yangınla mücadele edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te orman yangınları çıkan bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra merkeze bağlı Cemaller Orman Deposuna gelen Yumaklı, koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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Yumaklı, memleketin bir tek dalı için, bir küçük taşı için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Yangınlarla ara vermeden mücadele ederken maalesef çeşitli dezenformasyonların, yalan bilgilerin ve iftiraların ortaya saçıldığını gördüklerini dile getiren Yumaklı, bunlara cevap vermeyeceklerini, sadece ve sadece doğruyu anlatacaklarını kaydetti.

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Yumaklı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru ve zamanında bilgiyle kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yalan ve dedikoduyla prim elde etmek isteyenlerin ya da tartışmayla kendisine pozisyon elde etmek isteyenlerin bu isteklerine, bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Onları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz." diye konuştu.

"BUGÜN 73 YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ" Bu haftanın çok riskli olduğunu defaten belirttiklerini hatırlatan Yumaklı, şöyle devam etti: "Bugün de dün de ülkemizin farklı yerlerinde maalesef yangınlar oldu, başladı. Onlarla ilgili sizlere son durumun bilgisini vermek istiyorum. Bugün 37'si ormanlık alanda, 36'sı da kırsal alanda, yani ormanlık dışı alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli'ye kadar ulaşan Bozören yangınını, yine Sakarya'nın Doğançay ve Bilecik'e ulaşan Bayat yangınını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki yangını da ki Afyon sınırına kadar ulaşmıştı, bunları da an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımızı belirtmek istiyorum. KARABÜK'TE İKİ YANGIN Bugün başlayan Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu, Muğla Yatağan yangınları da kontrol altına alındı. Yine bugün başlayan Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya Söğüt yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şu anda buralarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

REKLAM Bakan Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan iki ayrı yangının da devam ettiğini aktararak, "Buraya 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarımızla müdahaleyi sürdürüyoruz. Alanın geniş olması hasebiyle ve coğrafyanın çok kırıklı, engebeli, kanyonlarla ve dik kayalıklarla dolu olması sebebiyle bizi biraz uğraştıracak gibi ama arkadaşlarımız sahada konumlanmalarını gerçekleştirdiler, müdahale ediyorlar. Zaman zaman burada da belirttiğimiz gibi kararsız rüzgarların işimizi güçleştirmesi söz konusu ama inşallah üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. "YANGININ PERGE ANTİK KENTİ'NE ZARARI OLMADI" Bakan Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da orman dışı alanda başlayan yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahalenin sürdüğünü dile getirerek, "Bu arada yine polemik konusu yapılan, kontrol altına aldığımız Aksu Kurşunlu yangınıyla ilgili bir not vereyim. Burada Perge Antik Kenti'ne kadar ulaşmıştı ama antik kente herhangi bir zararı olmadı. Son olarak bu basın toplantısına gelmeden evvel Manisa Akhisar'da yine orman dışı alanda başlayan yangına 4 uçak ve 10 helikopterle müdahalemiz devam ediyor. Hava karardıktan sonra da bütün gücümüzle yüklenmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yumaklı, Türkiye'de bütün yangınlarla bir savaş halinde olduklarını vurgulayarak, yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, rüzgarla çok hızlı mesafe kat eden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşmandan bahsettiğini söyledi. REKLAM Bölgelerde olağanüstü hava şartlarının yaşandığına işaret eden Yumaklı, bütün zamanların sıcaklık rekorunun bugün kırıldığını kaydetti. "BU YANGINLARI DA BUNDAN ÖNCEKİLER GİBİ SÖNDÜRECEĞİZ" Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yayınladığı bir bilginin, kendilerini daha büyük endişeye sevk ettiğini aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler. Halihazırda geçen seneki yangınlar gibi, daha önceki yangınlar gibi bir düşmanla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Böylesine bir düşmanla elbette 2 asırlık tecrübesiyle orman teşkilatı, valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, gönlü bu vatanın bir dalına bile halel gelmesine izin vermeyecek vatandaşlarımızla mücadele ediyoruz. Bu yangınları da söndüreceğiz elbet, bundan öncekiler de olduğu gibi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

REKLAM Yumaklı, 86 milyon vatandaşın üzerine düşen görev bulunduğunu, bu mücadeleyi tek başlarına kazanamayacaklarının altını çizerek, "Lütfen açık alanda ateş yakmayın. Açık alanda yaptığınız faaliyet her neyse, alev almaya müsait bir ortamsa, açık alan, işte ağaçlara, ormana uzak diye düşünmeyin. Birdenbire ne olduğunu anlamadan, işte bugün içinde bulunduğumuz Karabük'te yaşadığımız şeyi yaşayabiliriz. Bütün vatandaşlarıma sağduyuları için, bize destekleri için, bize duaları için canıgönülden teşekkür ediyorum. Söndürme çalışmalarına katılan bütün kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu. Bakan Yumaklı'ya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AFAD ve orman teşkilatından yetkililer eşlik etti. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.