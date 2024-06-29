Bakan Yerlikaya'dan Tunceli paylaşımı

Tunceli’de 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Motofest kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen motor tutkunları, doğa harikası Tunceli’yi keşfetmeye devam ediyor. Bu kapsamda yüzlerce motosikletli, etkinliğin 3’üncü gününde Pülümür vadisini gezdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TUNCELİ PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Burası Tunceli’nin eşsiz güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Pülümür.

İşte bugün Tunceli MOTOFEST'te motosiklet tutkunları #TürkiyeninHuzuru sürüşünü gerçekleştirdiler. Bu yolculuklarına da Pülümür Vadisi’nin büyüleyici güzelliği eşlik etti.

Tunceli terörden arındıkça, dağlarında, vadilerinde, Munzur ve Pülümür Çaylarıyla dört bir yanında huzur hakim oluyor, yüzler gülüyor, gülmeye de devam edecek.

Bu anlamlı ve güzel etkinlikten dolayı Tunceli Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ve etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarımızı tebrik ederim.

Burası Tunceli’nin eşsiz güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Pülümür.



İşte bugün Tunceli MOTOFEST'te motosiklet tutkunları #TürkiyeninHuzuru sürüşünü gerçekleştirdiler. Bu yolculuklarına da Pülümür Vadisi’nin büyüleyici güzelliği eşlik etti.



Tunceli terörden… pic.twitter.com/p14wagi0Cl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2024

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.