        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan infaz koruma memurları için taziye mesajı

        Bakan Tunç'tan Adana'daki kazada hayatını kaybeden infaz koruma memurları için taziye mesajı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurları için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:31
        Bakan Tunç'tan infaz koruma memurları için taziye mesajı
        Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Adana'da 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin mesai çıkışı trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan personelimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

