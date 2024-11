Bakan Tekin, "mülakat" sorularına yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Tekin, CHP grubundan öğretmen atamalarındaki mülakatlarla ilgili yoğun eleştiriler geldiğini ifade ederek, mülakatlarda kamera kaydından tutanağa kadar birçok başlıkta tedbirler aldıklarını söyledi.

CHP'nin geçen yıl bütçeyle ilgili Anayasa Mahkemesine açtığı iptal davasının ardından bütçe üstü ödeme konusunda sıkıntıya girdiklerini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan, 'gölge öğretmen' diye tanımlanan kişiler açısından veyahut okullarımızda Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında bizim kullandığımız bir marj var, yıl içerisinde. Her yıl bütçe kanununa tahmini bir rakam konulur saat bazlı olarak, 64 milyon saat, 65 milyon saat ve benzeri. Biz yıl içerisinde kaç saat kurs açılacağını bilemediğimiz için veya kaç öğrencimiz kursa devam edeceğini bilemediğimiz için bu bir bazdır. Her yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız bize açılan kurslarda görevliler için ödemelerimizi yaptı. Kurslar açıldıkça da ödemeler yapıldı. Fakat Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında 2 ay yaz aylarında usta öğreticilerimizin maaşlarını ödeyemedik, çünkü bu kota dolmuş oldu. Şu an itibarıyla biz yeni bütçemizle inşallah bu sıkıntıyı da aşmış olacağız."