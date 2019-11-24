Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yaptığı videolu paylaşımında, "Şiddete hayır öğretmenler pekiyi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan videoda öğretmenler rol aldı. Öğretmenlerin şiddete sıfır verdiği videonun sonunda Ziya Selçuk da "Bir de ben söyleyim; şiddet sıfır öğretmenler pekiyi" dedi.

Bakan Selçuk paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenler gününde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan bir şey var ki, o da sevgi ve saygıdır. Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz."