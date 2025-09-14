Bakan Osman Aşkın Bak'tan 12 Dev Adam'a tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya’ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor.

