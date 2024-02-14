Bakan Koca duyurdu: Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalar ülkemize ulaştı

Bakan Koca duyurdu: Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalar ülkemize ulaştı

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Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçilerinin Türkiye'ye ulaştığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçileri ülkemize ulaştı. Hastalarımızın tedavileri Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde yapılacak. Saldırılar sonucu tedavi imkânlarından mahrum kalan hastalara karşı insanlık görevimizi yerine getireceğiz.

Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçileri ülkemize ulaştı. Hastalarımızın tedavileri Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde yapılacak. Saldırılar sonucu tedavi imkânlarından mahrum kalan hastalara karşı insanlık görevimizi yerine getireceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2024