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        Haberler Gündem Politika Bakan Koca duyurdu: Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalar ülkemize ulaştı

        Bakan Koca duyurdu: Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalar ülkemize ulaştı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mısır El-Ariş'ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçilerin Ankara'ya geldiğini duyurdu. Hastalar tedavi altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:37
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        Gazzeli hastalar Ankara'da
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        Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçilerinin Türkiye'ye ulaştığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

        Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçileri ülkemize ulaştı. Hastalarımızın tedavileri Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde yapılacak. Saldırılar sonucu tedavi imkânlarından mahrum kalan hastalara karşı insanlık görevimizi yerine getireceğiz.

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