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        Haberler Dünya Amerika Bakan Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi. Görüşmede, göç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele konuları ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 05:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 05:08
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        Bakan Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü
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        Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Meksika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Ibarra ile görüştüğü belirtildi.

        AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, görüşmede ikili siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve göç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele başlıkları ele alındı.

        İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun ikinci toplantısının hazırlıklarının değerlendirildiği görüşmede, teknik yardım konusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Meksika'daki çalışmaları da konuşuldu.

        Görüşmede Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Amerika'daki gelişmelerin yanı sıra MIKTA kapsamında işbirliğini artıracak kültür, akademi, gençlik gibi alanlarda atılabilecek adımlar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

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