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        Haberler Dünya Bakan Fidan: Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor

        Bakan Fidan: Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Fidan "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:11 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:11
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        "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor"
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        Diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sonrasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmenin ardından Erbil’de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Bakan Fidan ortak basın toplantısında "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #türkiye
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