Bakan Ersoy: Tablet, Geç Tunç Çağı’na yeni bir bakış açısı sunacak

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Tarihe ışık tutacak bir tablet bulundu...

İlk okumalara göre milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtlar yer aldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; “28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz” dedi.

REKLAM Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Eski Alalah Kenti kazıları kapsamında deprem sonrası sürdürülen restorasyon çalışmalarında bulunan tablet Akadça çivi yazılı olarak dönemine ışık tutuyor. Tabletin ilk okumasına göre milattan önce 15’inci yüzyıla tarihlendiği ve yüklü miktardaki bir mobilya alışverişine ait idari bir kayıt olduğu anlaşılıyor. Tablet, Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker ile birlikte çalışılan tablet 4,2 ile 3,5 cm ölçüleriyle 1,6 cm. kalınlığı ve 27,85 gr. ağırlığıyla dikkati çekiyor. İlk satırları yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımını kaydeden buluntudaki sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihî mirasın bulunmasındaki özverili çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik eden Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu’nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak üzere büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyledi; "Anadolu’nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak üzere büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen Aççana Höyük’te süren çalışmalarda oldukça önemli bir tablet gün ışığına kavuştu. İlk okumalara göre M.Ö. 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtlar yer alıyor. 28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz. Tabletin bulunmasındaki özverili çalışmaları için ekiplerimizi tebrik ediyorum."