İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na katılmak üzere bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, konferans marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Dendias, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yunanistan hükümetine ve halkına depremlerin ardından verdiği destek ve dayanışma için teşekkürlerini yineleyen Çavuşoğlu, Dendias’ın Hatay’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 57 kişinin öldüğü tren kazası nedeniyle Türkiye’nin Yunanistan’la dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, Türkiye’nin kazada ölen makinistin cezaevindeki babasının ülkesine nakledilmesi konusunda tereddüt etmediğini ifade etti. Çavuşoğlu, “Bu bir güven göstergesidir. İlişkilerimizde çok daha olumlu bir hava yakaladığımız ve bu olumlu havanın uluslararası platformlardaki işbirliğimize yansımasından dolayı oldukça mutluyum. Nikos Dendias’ın da söylediği gibi bugün adaylıklarımızı destekleme konusunda mutabık kaldık. Umarım uluslararası platformlarda bu tür işbirliklerini sürdürebiliriz” dedi.

Çavuşoğlu, Dendias ile en kısa zamanda tekrar bir araya gelme kararı aldıklarını ifade ederek, mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, tren kazasının ardından arayan ilk bakan olan Çavuşoğlu’na teşekkür etme fırsatı elde ettiğini söyledi. Kazada ölen makinistin cezaevindeki babasının cenazeye katılması için Yunanistan’a nakledilmesinden dolayı da Çavuşoğlu’na teşekkür ettiğini ifade eden Dendias, uluslararası platformlarda karşılıklı olarak adaylıkları destekleme kararından dolayı da teşekkürlerini ilettiğini belirtti.