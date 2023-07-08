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        Bahçelievler'de yalnız olduğu için intihar etmek istedi mahsur kaldı

        İstanbul Bahçelievler'de Tunuslu bir kişi yalnız olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. İntihardan vazgeçen kişi bu sefer çıktığı yerde mahsur kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 14:20
        İntihardan vazgeçti ama...
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        İstanbul Bahçelievler'de intihardan vazgeçince üçüncü katın balkon kenarında mahsur kalan Tunuslu Radhouane Tayarı (33) kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şirinevler'de bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı bu kez kurtarılmayı bekledi.

        Dengesini kaybeden Tayarı 3. katta asılı kaldı. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, branda açarak Tayarı'yı aşağı atlamaya ikna etmeye çalıştı. Tayarı, brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Yara almadan kurtulan Radhouane Tayarı'nın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

        #intihar girişimi
        #Bahçelievler
        #son dakika
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