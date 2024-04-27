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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de dans eden kadının videosunu çekip paylaşmıştı; tutuklandı

        Bahçelievler'de dans eden kadının videosunu çekip paylaşmıştı; tutuklandı

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir evde dans eden kadının videosunu habersiz çekerek sosyal medyada yayınlayan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:24 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:24
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        Dans eden kadının videosunu çekip paylaşmıştı; tutuklandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dans eden kadınla ilgili dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, yabancı uyruklu şüpheli F.A'nın Bahçelievler'de bir ikamette dans eden kadını, evin dış kısmından videoya aldıktan sonra sosyal medyada yayınladığını tespit etti.

        F.A. ikametinin bulunduğu Esenyurt'ta sokakta yakaladı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan F.A. sevk edildiği hakimlikçe "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ve "kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması" suçlarından tutuklandı.

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