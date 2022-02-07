Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun altını çizerek, 2023’teki seçimlerde aday olamayacağı iddiaları hakkında ise, “En az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da düzenlenen Milletvekilleri-Merkez Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde cumhurbaşkanı seçimi konusunda önemli açıklamalar yaptı.

MHP lideri Bahçeli yaptığı değerlendirmede, “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” dedi.

“Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır” diyen Bahçeli, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız.

Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız.

Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın.”

KILIÇDAROĞLU: İTİRAZIMIZ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 dönem tartışması hakkında, "Yok hayır. Net; aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir" demişti.

TV100'de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusuna da değinmişti.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın adaylığına karşı üçüncü dönem itirazı yapacak mısınız?" sorusuna ise "Yok hayır. Net; aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız. Bu sandık gelmeli, demokratik ölçüler içinde hepimiz gidip sandıkta oy kullanmalıyız ve bir karabasandan bu ülkenin kurtulması lazım. Bu sonbaharda seçim olabilir; soğukkanlılıkla sandığı bekleyeceğiz" yanıtını vermişti.