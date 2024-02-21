Bahar’ın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!

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‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar’ı, Nevra ve Timur büyük bir “geçmiş olsun” kutlamasıyla karşıladı. Fakat Bahar’ın bu kutlamada yaptığı konuşma Timur ve Nevra’yı tedirgin etti. “Timur’la işim bitti benim, ben biraz Bahar’la ilgileneceğim.” diyen Bahar’ın değişimi herkesi şaşırttı. Bahar, Timur’a içinde biriktirdiği her şeyi bir tokatla açık ederken; Timur, Bahar’ın bu ani dönüşümünü hastalık sonrası depresyona bağladı. Ev işlerinden elini eteğini çeken Bahar’ın kendisi için yaptığı yüklü alışveriş, Timur’u çileden çıkardı. Bahar-Timur-Rengin üçgeninde de geçmişin izleri ortaya çıktı. “Hak ettiğim gibi yaşayacağım” diyen Bahar, doktorluğa dönmeye karar verdi fakat kurs masrafları için destek istediği eşi Timur, ona yüz çevirdi. Tüm engellere rağmen kursa kayıt olan, ev ahalisinden gizli gizli çalışan ve yüksek bir puanla sınavı kazanan Bahar, asistanlık için eşi Timur’un hastanesine başvurdu. Doktorluğa geri dönme kararında en büyük destekçisi ise Evren oldu. Mülakatta Jung’un “Sadece yaralı bir hekim iyileştirebilir. Bir insan ne kadar yaralıysa o kadar şifalıdır!” sözleriyle jüriyi etkileyen Bahar, Rengin’in de “evet” oyuyla asistanlık için kabul aldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

İşte Bahar’ın 3. Bölüm Tanıtımı;

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Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her Salı saat 20.00’de Show TV’de.