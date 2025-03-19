Baharın müjdecisi Abant çiğdemleri, milli parka renk kattı
Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'na özgü baharın müjdecisi olarak bilinen Abant çiğdemleri çiçek açtı. Çiçeklerin yeşil doğayla bütünleşmesi milli parkı renklendirdi
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Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda geçen günlerde güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte rengarenk çiçekler açtı.
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Karların da erimesiyle birlikte çiçek açan Abant’a özgü çiğdemler ile kardelenler de göl kenarlarındaki yeşil alanları süsledi.
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Baharın müjdecisi olarak bilinen endemik bitkiler arasında yer alan Abant çiğdemleri milli parka renk kattı.
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