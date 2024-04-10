'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni bölüm tanıtımı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 9'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN SEKİZİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Parla, Selim’in söylediklerine inanmasa da konuşmak için annesini aradı ve Rengin’in kaza haberiyle şok oldu. Hastanede Timur’un Rengin için olan endişesini gören Bahar, ikilinin ilişkisinden iyice şüphelendi ve Timur’la yüzleşti. Timur, manipülatif sözleriyle onu ikna etmeye çalışsa da Bahar’ın şüphelerini dindirmeyi başaramadı.

Hem Selim’in verdiği haberle hem de annesinin geçirdiği kazayla yıkılan Parla’ya, Bahar ve Evren destek oldu. Evren, Parla’yla bağ kurarken kendi geçmişini de hatırladı. Yavuzoğlu ailesiyle bir hesabı olan Evren, Timur ve Rengin ilişkisinden duyduğu şüpheleri Çağla’yla paylaştı ve “Bahar’ı da mahvetmelerine izin vermeyeceğim!” dedi.