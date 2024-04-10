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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni bölüm tanıtımı

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni bölüm tanıtımı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 9'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 00:54 Güncelleme: 10.04.2024 - 01:01
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        Yeni bölüm tanıtımı
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 9'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN SEKİZİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Parla, Selim’in söylediklerine inanmasa da konuşmak için annesini aradı ve Rengin’in kaza haberiyle şok oldu. Hastanede Timur’un Rengin için olan endişesini gören Bahar, ikilinin ilişkisinden iyice şüphelendi ve Timur’la yüzleşti. Timur, manipülatif sözleriyle onu ikna etmeye çalışsa da Bahar’ın şüphelerini dindirmeyi başaramadı.

        Hem Selim’in verdiği haberle hem de annesinin geçirdiği kazayla yıkılan Parla’ya, Bahar ve Evren destek oldu. Evren, Parla’yla bağ kurarken kendi geçmişini de hatırladı. Yavuzoğlu ailesiyle bir hesabı olan Evren, Timur ve Rengin ilişkisinden duyduğu şüpheleri Çağla’yla paylaştı ve “Bahar’ı da mahvetmelerine izin vermeyeceğim!” dedi.

        Parla’ya moral olsun diye birlikte grafiti yapmaya giden Bahar, Evren ve Umay; keyifli geçen bir günün ardından eve döndüklerinde, onları sinirden küplere binen Timur karşıladı.

        Günlerdir aralarında soğuk rüzgarlar esen Bahar ve Timur karşı karşıya gelirken; Timur, nihayet Bahar’ı kıskandığını itiraf etti.

        Yıllar sonra Yavuzoğlu ailesinin evine ayak basan Evren’in geçmişindeki sır perdesi de aralandı ve bu aileyle olan ilişkisine dair ilk ipuçları verildi.

        Herkes Rengin’in ameliyattan sonra uyanmasına sevinirken; Parla, babası Can’ın Amerika’dan dönmesiyle çifte mutluluk yaşadı. Rengin’in odada yalnız kalmasını fırsat bilen Timur, onu bir daha asla yalnız bırakmayacağını söyleyip kucakladığı anda odaya doktor önlüklü biri girdi.

        Timur ve Rengin’i kimin yakaladığı ise ekran başındaki izleyiciler için büyük merak konusu oldu…

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00'de SHOW TV'de...

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        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın

        BURÇLAR

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        İkizler
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