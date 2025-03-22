'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 40'ıncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 40'ıncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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İşte Bahar: 'Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 40. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, Bahar’ın Evren’in evlenme teklifine evet yanıtı verdikten sonra, Timur ve Evren’in asistanlar üzerinden çekişmesi dikkat çekerken; doktor Jennifer’ın da üzerinde durduğu gibi takım olarak çalışmaları gereken ameliyatta sinirlerin gerilmeleri, ikilinin arasındaki çekişmenin tırmanacağının ilk sinyallerini verdi. Bu gerilimin Bahar’ın kariyerini nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV'de!