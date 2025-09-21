Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, karakterlerin iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri ön plana çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 22:06 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:06
        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, karakterlerin iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri ön plana çıkıyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 51'inci bölüm 2'nci tanıtımı

        Tanıtımda Bahar, geçmişte Harun’un ona ne yaşattığını öğrenmek için gerçeklerin peşine düşüyor. Harun, bu yükü içinde taşımaktan yorulsa da, konuşmanın getireceği sonuçlardan korktuğu için sessizliğini bozamıyor. Evren ise Harun’la gerginleşen ilişkilerinin üzerine gitmekten çekinmiyor. Hastanedeki kaos giderek büyürken, Uras ve Seren evliliklerinin en kritik dönemecine geliyor; artık yan yana değil, karşı karşıya yürümek zorunda kalıyorlar. Bu büyük karmaşanın ortasında herkes kendi yolunu bulmaya çalışırken, Bahar’ın hangi gerçekle yüzleşeceği ve bu gerçeğin tüm dengeleri nasıl değiştireceği izleyicinin en büyük meraklarından biri oluyor. Bahar’ın cesur adımları yalnızca kendi hayatını değil, çevresindekilerin kaderini de değiştirmeye başlıyor.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu,Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        #show tv

