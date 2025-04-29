Bahar 44. bölüm canlı izle ekranı! Bahar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?
Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından Bahar 44. bölüm canlı izle ekranı araştırılıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Evren'in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmiştir. Evren'i düşünmemek için kendini işe veren Bahar, bir daha onu göremeyeceğini sanırken beklenmedik bir haber alır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...
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Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın yazdığı Show TV dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bahar 44. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Çağla doğum günü yaklaşan Bahar’a sürpriz bir parti organize eder. Bu partinin asıl sürpriziyse Bahar'ı alt üst edecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 44. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Evren’in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmiştir.
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Yoğun mesai ve uykusuz nöbetler arasında Evren’i düşünmemek için kendini işe veren Bahar, bir daha onu göremeyeceğini sanırken beklenmedik bir haber alır.
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Evren, peş peşe gerçekleşecek birkaç ameliyat için geçici olarak Peran'a dönüyordur.
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Aylar sonra tekrar hastanede omuz omuza çalışmak zorunda kalan Evren ve Bahar’ın bir araya gelmelerinin bir yolu var mıdır?
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Bu sırada Çağla ise doğum günü yaklaşan Bahar’a sürpriz bir parti organize eder.
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Bu partinin asıl sürpriziyse Bahar'ı alt üst edecektir.
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BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 44. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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