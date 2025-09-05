Bahar 3. sezon geliyor! Bahar yeni sezonun ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?
Show TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezondan ilk fragman yayınlanırken, izleyiciler ilk bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Öte yandan, bu sezon kadroya iki yeni oyuncunun da dahil olduğu öğrenildi. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, kadroya kimler katıldı? İşte, detaylar...
Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'ın yeni bölüm tarihi belli oldu! Yeni sezona ilk bakışı sağlayan fragman yayınlanırken, izleyiciler yeni bölüm için geri sayıma başladı. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...
BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bahar, yeni sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı saat 20.00’de Show TV’de ekranlara gelecek.
BAHAR’IN YENİ SEZONUNDAN İLK TANITIM YAYINLANDI!
Tanıtımda, yaşadığı tüm mücadelelere rağmen dimdik ayakta duran Bahar, izleyiciyi yeniden derinden etkilerken; bu kez karşısına hastaneye yeni başhekim olarak atanan Harun çıkıyor. Bahar’la yaşadığı eski sıkıntılar, tansiyonu daha ilk andan yükseltiyor. Diğer yandan hastaneye yeni katılan asistan Maral, iddialı tavrıyla asistan dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bahar ve Evren ise aşklarını ilan etmeye karar vermişken, tam bu karmaşanın ortasında Naz’ın Evren’le ilgili ortaya attığı şok karar, Bahar’ın dengelerini altüst ederek hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Yeni sezonda Bahar, hem mesleki hem de kişisel yolculuğunda daha büyük sınavlarla yüzleşirken, izleyiciye yeniden umut, güç ve heyecan dolu anlar vaat ediyor.
YENİ SEZONDA KADROYA İKİ OYUNCU EKLENDİ
Merakla beklenen diziye bu sezon iki başarılı oyuncu daha dahil oldu. Mert Turak, Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat vererek hikâyeye farklı bir boyut katacak. Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle Bahar evrenine yeni bir soluk getirecek. Böylece dizinin dramatik yapısına yeni çatışmalar, yeni ilişkiler ve yepyeni heyecanlar eklenecek.
BAHAR SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir. Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.
BAHAR YAPIMCI KADROSU
Yönetmen: Mehmet Can Bindal
Senarist: Rana Mamatlıoğlu, Bekir Baran Sıtkı
Yapım şirketi: MF Yapım
BAHAR OYUNCU KADROSU
Bahar’ın güçlü kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor.