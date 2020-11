Bağışıklık sistemi güçlendirici çaylar nelerdir? Bağışıklık sistemi güçlendirici çay tarifleri

Bağışıklık sistemimiz bizlerin bedenlerini hastalıklara karşı koruyan bir kalkan gibidir. Bağışıklık sistemimize belki de eskiden bu kadar özen göstermiyorduk. Fakat artık hep toplum olarak bilinçlenmemiz hem de içinde bulunduğumuz salgın sürecini düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak grip vb.. hastalıklara yakalanma olasılığımızı düşürür. Güçlü bir bağışıklık sistemi sayesinde virüs ve bakteri kaynaklı bir çok hastalıkla da, bağışıklık sistemi düşük olan bir bireye göre çok daha kolay ve rahat mücadele eder ve atlatırız. Dünya olarak içinde bulunduğumuz Covid19 salgını sürecinde belki de en çok özen göstermemiz gereken şey bağışıklık sistemimizi desteklemektir demek doğru olacaktır.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin bir çok yolu vardır. Düzenli yapılan egzersizler, günlük olarak alınan vitamin takviye tabletleri, öğünlerimizde dikkat ettiğimiz yeme alışkanlıkları bunlara örnek gösterilebilir. Fakat birde doğada bilinen faydalı otlar vardır. İşte bu otların çayları da günlük, düzenli ve doğru miktarda tüketildiği zaman bizlere destek olmaktadır.

Bir çok antik kazılar ile de kanıtlanmış olduğu üzere atalarımız doğada yetişen bir çok bitkiyi şifa için kullanıyorlardı. Dönemin insanları modern tıbba sahip değilken en basit bir hastalıktan en ağır durumlara kadar her şey için doğa anadan destek alıyorlardı. Tabii modern tıpta ki gelişmeler ve modern tıbbın daha kesin veriler ile insanları sağlığına kavuşturabiliyor olması uzun zaman yakın atalarımızı doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerinden uzaklaştırmıştı.

Bilimsel araştırmalar ile de kanıtlanmış olan yeni verileri incelediğimizde doğada bulunan bir çok bitkinin çayları doğru tüketildiğinde bağışıklık sistemimizi güçlendirici etki sağlamaktadır. Fakat bu bitkileri listelemeden önce söylemem gereken doğru bir şekilde demlenmeleri gerektiği olacaktır. Her bitki birbirinden ayrı özellikler taşır kimini bir taşım kaynatmak gerekir iken kimi bitkiyi sadece 80 derecelik bir suda 5 dakika kadar bekletmek yeterli olmaktadır.

- Ihlamur: Hepimizin bildiği ıhlamur gayet başarılı bir antioksidandır. Vücutlarımızın arındırılmasına katkı sağlarken bağışıklık sistemimize de takviye olur. Burada satın alırken dikkat etmeniz gereken bir nokta çiçeklerinin yapraklarından daha faydalı olduğudur. Yani sadece çiçek olarak veya çiçek yoğunluğu çok bir şekilde almanızda fayda vardır. Zaten tüm aktarlarda kolaylıkla ve gayet uygun fiyatlara bulup satın alabileceğiniz Ihlamur özelliklede bu salgın sürecinde mutfaklarınızın vazgeçilmezi olmalıdır. Ihlamuru demlerken de dikkat etmemiz gereken nokta su kaynadıktan sonra içine atmanız gerektiği ve en fazla 5 dakika kaynatmanız gerektiğidir.

- Zencefil: Bizim ülkemizde çok uzun yıllar bilinmemesine rağmen son zamanlarda faydası öğrenildikçe bir şekilde tüketmek için çaba gösterdiğimiz bir bitki olmuştur. Zencefil, B3, B6, fosfor, demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum açısından çok zengindir. Tadının biraz acı olduğu içiminin kolay olmadığını söyleyebilirim. En azından alışana kadar başka bitkiler ile keskin tadını biraz baskılıya bilirsiniz. Kaynatmamanızı tavsiye ederim. Sıcak suya atıp 5 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Antibakteriyal yapısı sayesinde bağışıklığınız güçlenmesine oldukça fazla destek sağlayacaktır.

- Karahindiba: Toksinlerin yok edilmesi için bedenlerimize destek olan bu bitki çinko, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum vb.. bir çok faydalı içeriğe sahiptir. Sıcak su ile 10 dakikaya kadar kaynatılabilir. Limon ve tarçın ile beraber tüketmeyi tercih ederseniz tadı da bir akşam çayı için gayet hoş olacaktır.

- Yeşil çay: Yüzyıllardır Japonlar için bilinen bir şifa kaynağıdır. Onlara göre her derdin devası olan yeşil çay aslında siyah çayın işlenmemiş halidir. Muhtemelen bir işleme tabi tutulmadan önce vitamin ve mineral değerleri daha yüksek olmaktadır. İçerisinde yok yok diyebileceğimiz yeşil çay; B, C, E vitaminleri, aminoasitler, bazı yağ asitleri, polifenoller içermektedir. Bu içerikleri sayesinde de çok güçlü bir bağışıklık güçlendiricidir demek mümkündür.

- Kuşburnu: Bir çok meyve aracılığı ile de temin edebileceğimiz C vitamini açısından oldukça zengindir. Fakat bunun yanı sıra bol miktarda A, B, K ve E vitaminleri de içermektedir. Demir ve magnezyum açısından da zengindir. Hücre yenilenmesine katkı sağladığı için bağışıklık sistemimize de destek olmaktadır.

- Ekinezya: Bilimsel araştırmaların ilerlemesi ve yapılan deneyler sonucu bir çok faydası olduğu öğrenilen Ekinezya aslında son zamanların gözde bitkisi olmuştur. Tabii ki bir çok vitamin ve mineral içermesi sayesinde bağışıklık sistemimize de katkı olmaktadır.

Tabii ki ‘her şeyin azı karar çoğu zarar’ olduğunu belirtilerek söylemek isterim ki yaşamlarımıza bu bitkilerinin çaylarını en azından güne başlarken ve gün bitiminde takviye olarak almak hayat kalitemizi artıracaktır. Bu bitki çayları sayesinde vücudumuzun ihtiyacı olan bir çok vitamin ve mineral hücrelerimize nüfus edecektir. Bu da aslında hem ruhsal hem de fiziksel yaşamımızı kolaylaştıracaktır.