Bağcılar'da ilk hasadı gençler yaptı

İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu "Nostalji Bahçeleri"nin ilki olan "Üzüm Bağı"nda hasat heyecanı yaşandı.

Her yıl düzenlenen bağ bozumu etkinliğine bu kez Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler katıldı. Kollarına sepetlerini takan gençler, bahçede dolaşıp üzüm hasadı yaptı. Davetliler, makaslarla kopardıkları üzüm salkımlarını yanlarındaki sepetlere doldurdu. Renkli görüntülerin yaşandığı bahçede gençler topladıkları üzümleri evlerine götürdüler.

"DALINDAN MEYVE TOPLAMANIN MUTLULUĞU"

Şehir ortamında üzüm yetiştirerek ilçede nostaljiyi yaşattıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Üzüm bahçemiz hemşehrilerimizin nefes alacağı çok güzel bir yer. Aileler, birlikte hem piknik yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca burası her sene güzel mahsul veriyor. Bu yıl ki hasadımızı gençler yaptılar. İstedik ki dalından meyve toplamanın mutluluğunu yaşasınlar" dedi.