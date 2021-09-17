"ESKİ EŞİMLE ARKADAŞIZ"

Geçtiğimiz yaz eski eşi Malkoç Sualp ile tatile çıkan ünlü oyuncu, "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. Artık iyi de bir arkadaşız maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.