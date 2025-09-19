'Babanızın yeri mi' kavgası!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

REKLAM advertisement1

Kağıthane'de bir grup genç cezaevinden çıkan arkadaşları için mahallede kabus gibi bir kutlama yaptı.

Havai fişekler atıldı, silah bile kullanıldı.

Bir abla kardeş onları uyarınca şehir eşkiyalarından öldüresiye dayak yediler.