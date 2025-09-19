Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul 'Babanızın yeri mi' kavgası! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        'Babanızın yeri mi' kavgası!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kağıthane'de bir grup genç cezaevinden çıkan arkadaşları için mahallede kabus gibi bir kutlama yaptı. Havai fişekler atıldı, silah bile kullanıldı. Bir abla kardeş onları uyarınca şehir eşkiyalarından öldüresiye dayak yediler.

        Giriş: 19.09.2025 - 20:20 Güncelleme: 19.09.2025 - 20:20
        'Babanızın yeri mi' kavgası!
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Kağıthane'de bir grup genç cezaevinden çıkan arkadaşları için mahallede kabus gibi bir kutlama yaptı.

        Havai fişekler atıldı, silah bile kullanıldı.

        Bir abla kardeş onları uyarınca şehir eşkiyalarından öldüresiye dayak yediler.

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Habertürk Anasayfa