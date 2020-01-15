"ÇOK ŞANSLI BİR ANNEYİM"

Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Çok şanslı bir anneyim. Ailemi de çok seviyorum. Çocuklarla ilgili projem de devam ediyor. Bu projeye de birçok ünlü destek olmak istiyor.