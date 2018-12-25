Sağlıklı bir beslenme planı içinde uygulanan ayva detoksu kilolardan kurutulup yeni yıla fit ve sağlıklı girmemize yardımcı olur. Bu tarz detoks beslenme biçimlerinin; kronik hastalığı olan, hamile ya da emziren kişiler tarafından yapılması önerilmez.”