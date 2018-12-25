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Kış mevsiminin vazgeçilmezi ayva, vitamin ve mineral deposu olmasının yanında metabolizmanın da hızlanmasını sağlıyor. Detoks etkisi yaratan ayvanın aynı zamanda cilt, kalp ve sindirim sağlığına da önemli katkıları bulunuyor.
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sağlığa ve güzelliğe katkıları olan ayvanın, hızlı bir metabolizma için yeni yıl beslenme planında yer alması gerektiğini söylüyor:
UZUN SÜRE TOK TUTAR
“Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeyen ayva, lifli yapısı ile uzun süreli bir tokluk hissi sağlar. Bir adet orta boy bir ayva yaklaşık 110 kaloridir. Oldukça az kalori içeren bir meyvedir.
100 gram ayva yaklaşık olarak 40 kaloridir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır.”
SAĞLIKLI SİNDİRİM İÇİN GÜNDE BİRKAÇ DİLİM AYVA
“Kış mevsiminde günde normal boyuta 5 dilim kadar ayva tüketilebilir; yani bu da orta boy bir ayvaya eşit olur. Bağırsak hareketlerini canlandıran ayva, sindirim sistemini düzene sokar.
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