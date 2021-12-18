Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programının 18 Aralık Cumartesi gecesi ekrana gelen bölümünün konuklarından biri de Aytaç Şaşmaz oldu. Oyuncu Aytaç Şaşmaz'a dair her şey merak ediliyor. İşte Aytaç Şaşmaz'ın hayatı hakkında bilgiler...

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Aytaç Şaşmaz bir süredir Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Cemre Baysel ile birlikte.

AYTAÇ ŞAŞMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema filmi Yıl Adı Rol Notlar 2017 Kötü Çocuk Ömer Yardımcı Oyuncu 2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2 Niko Başrol[3] 2022 İlk Göktürk Istemi Yabgu Başrol