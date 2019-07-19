19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasımpaşa, Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı. Son olarak Bursaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlı ekiple yollarını ayıran Aytaç Kara, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.
Teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, Jorge Fernandes, Fatih Öztürk, Thiam Mame Baba ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katmıştı. Öte yandan geçen sezon devre arasında gelen Karim Hafez'in sözleşmesi uzatılmıştı.
Aytaç Kara
Doğum tarihi: 23 Mart 1993
Doğduğu il: İzmir
Yaş: 26
Boyu: 1,85 m
Uyruğu: Türkiye
Baş mevki: Merkez orta saha
Yan mevki: Önlibero - On Numara
Ayak: Sağ ayak
Oynadığı takımlar: Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor
Performans: 184 maç 16 gol 9 asist
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