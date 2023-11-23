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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ayşin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan konulardan birisidir.

AYŞİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Ayşin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ayşin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ayşin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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AYŞİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Ayşin ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ay gibi güzel olan.

Tatlı dilli.

AYŞİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ayşin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayşin adını koymak caizdir.

AYŞİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ayşin ismini kullanan 3.285 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ayşin ismini kullanan 732 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ayşin ismini kullanan 227 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ayşin ismini kullanan 294 kişi bulunmaktadır.

AYŞİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ayşin adını taşıyan insanlar çok samimi ve pozitif bir tabiata sahiptirler. Sakinliği ve huzurlu ortamları tercih ederler; gergin ve endişeye neden olabilecek şeylerden kaçınırlar. Çevrelerinde sessiz ve sakin tavırları onları çok sevilen biri yapar. İş hayatlarında azimli ve çalışkanlardır. Bu nedenle kendilerini çabuk sevdirirler. İlişkilerinde son derece hislidir ve partnerini çok mutlu ederler.

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