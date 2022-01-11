Lewis Carroll'un "Alice Harikalar Diyarı'nda" macerasının devamı niteliğindeki "Aynanın İçinden" kitabı, deneyimli gazeteci ve çevirmen Hüseyin Gündoğdu'nun yeni çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı.

Lewis Carroll 1865 yılında kahramanı Alice'i tavşan deliğinden aşağı gönderdiğinde, yüz elli yılı aşkın bir süre boyunca her yaştan okuru etkisi altına alacak, üzerine tezler kaleme alınacak ve pek çok esere ilham verecek bir maceranın da ilk adımını atmış oldu.

Harikalar Diyarı'ndaki yolculuğunda eşlik ettiğimiz Alice, 1871 yılında yayımlanan Aynanın İçinden kitabıyla birlikte bu sefer bizi aynadan geçerek ulaştığı diyara götürüyor. Bu diyarda her şey bir ayna yansıması misali, tersten yaşanmaktadır ve Alice kendini devasa bir satranç oyununun tam ortasında bulur. Piyonluktan kraliçeliğe uzanan yolculuğunda ona birbirinden farklı ve gizemli karakterler eşlik edecek, bilmecelerle dolu şiirler yolunu renklendirecektir.