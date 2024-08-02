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        AYM'nin internet sitesi için açıklama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, 'Anayasa Mahkemesinin kararıyla' ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:14
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        AYM'nin internet sitesi için açıklama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiası doğru değildir" denildi.

        Açıklamaya şöyle devam edildi: "Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, 'Anayasa Mahkemesinin kararıyla" ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

        AYM'den sosyal medya kararı
        AYM'den sosyal medya kararı
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