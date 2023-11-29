Ayılar gerçekten söylendiği kadar bal sever mi yoksa bu bir efsane mi?

Dünyada çok sevilen çizgi film karakterlerinden biri olan Winnie The Pooh bal sevgisiyle ünlüdür. Balı bu kadar seven tek ayı o mu yoksa genel olarak ayılar bal sever mi?

Bir ayının beslenmesi çeşitlidir. Ayılar vahşi doğada sağlıklı kalabilmek için yüksek miktarda proteine ​​ihtiyaç duyar bu yüzden de beslenme şekilleri yıl boyunca farklılık gösterebilir.