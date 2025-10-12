Habertürk
        Ayhancan Güven'li Schumacher CLRT, Barselona'da ilk 10'da

        GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin Barselona'daki final yarışında Ayhancan Güven, Larry ten Voorde ve Alessandro Ghiretti'den oluşan Schumacher CLRT ekibi, 13. sıradan başladığı yarışı 9. sırada tamamlayarak önemli bir çıkışa imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 12.10.2025 - 23:26
        Ayhancan Güven'li Schumacher CLRT ilk 10'da!
        Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin 10. ve son ayağı Barselona 3 Saat Yarışı'nda 9. sırayı aldı.

        Red Bull pilotu Ayhancan'ın yanı sıra Hollandalı Larry ten Voorde ve Fransız Alessandro Ghiretti'nin kullandığı Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobili, İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya Pisti'nde düzenlenen mücadelede yarıştı.

        Üç sürücünün sırayla direksiyonuna geçtiği araç, 13. sıradan başladığı yarışı 9. bitirdi.

