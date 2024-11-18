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        Haberler Gündem Güncel Ayhan Bora Kaplan davası: Reddihakim talebine ret | Son dakika haberleri

        Ayhan Bora Kaplan davasında reddihakim talebine ret

        Ankara'da "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davada sanıklar ve avukatlarının reddihakim talebi reddedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:30
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        Ayhan Bora Kaplan davasında reddihakim talebine ret
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümüne sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

        Bunun üzerine söz alan müşteki Erkan Doğan'ın avukatı, Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını ve sanıkların bu doğrultuda cezalandırılması gerektiğini söyledi.

        Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Adnan Kaplan, 8 yıldır köyde yaşadığını ve örgüt yöneticisi olmakla suçlandığını ifade ederek, sanıklardan yaklaşık 50 kişiyi tanımadığını öne sürdü.

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        Söz alan tutuklu sanık Muhammet Kaplan, müşteki Erkan Doğan'ın yalan söylediğini, bütün tanıkların lehine konuştuğunu iddia etti.

        Tutuklu sanık Fatih Güler ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Valelerden suç örgütü kurulduğu söyleniyor. Tek suçum valelik yapmak. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

        Tutuklu sanık Tansel Aktan da suç örgütüne üye olmadığını savunarak, " Bora Kaplan'la sadece patron çalışan ilişkimiz vardı. Patronum olduğu için sevdim, saydım sosyal medyada fotoğraf paylaştım. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi. Aktan yarıca iddianameye konu olan durumlarda Mahkeme Başkanı Güven'in kollukla beraber iş yaptığını öğrendiğini, kendi hakkında adil ve tarafsız karar verilemeyeceğini anladığını belirtti.

        Tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek de Mahkeme Başkanı Güven ile eski Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın arasında geçen WhatsApp yazışmalarını öne sürerek, "Biz polislerle ilgili derdest davayı birleştirme talebinde bulunmuştuk. Fakat davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğu düşünülerek reddedilmişti. Kollukla ancak müzekkere yoluyla irtibat kurulur. Siz WhatsApp üzerinden yazışmışsınız. Yasal prosedürün dışına çıkıp güvenlik açığına sebep oldunuz" dedi.

        Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan ise ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı Güven'in taraf tuttuğunu iddia ederek, "Siz emniyet müdürü olmuşsunuz, Şevket Demircan yardımcınız olmuş. Yazışmalarda emniyetçiler için 'Allah onları korusun' diyorsunuz. Allah onları korusun, bizim belamızı versin, öyle mi? Siz resmen bunlarla arkadaş olmuşsunuz. Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir" ifadelerini kullandı.

        Sanıklar ve avukatları reddihakim talebinde bulundu.

        Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

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        #Ayhan Bora Kaplan
        #dava
        #suç örgütü
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