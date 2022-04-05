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Demet Akbağ’ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan’ın da 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal yer alıyor. İzleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyor.

Seyircilerden gelen yoğun istek üzerine ‘Aydınlıkevler nisanda oynayacağı dört oyunun biletlerini satışa açtı. ‘Aydınlıkevler’, 7, 15, 23 ve 29 Nisan’da Maximum UNIQ Hall’da seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.